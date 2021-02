JAKARTA - Ifan Seventeen memperkenalkan Citra Monica pada keluarga mendiang Dylang Sahara mantan istrinya. Rupanya keluarga Dylan menerima kehadiran Citra dan membuat Ifan senang.

Setelah melewati berbagai macam kesibukan mengurus pernikahan, baru-baru ini Ifan Seventeen mengajak calon istrinya untuk singgah ke Ponorogo dan menemui orang tua dari mendiang istrinya, Almarhumah Dylan Sahara.

Dalam kesempatan tersebut, Citra dan ibunda dari Dylan juga sempat merayakan hari ulang tahun bersama, lantaran hanya beda satu hari.

"Is it emang takdir, atau apa aku ga ngerti. Tapi rasanya menyenangkan sekali bisa mengenalkan Citra ke keluarga Ponorogo untuk merayakan ulang tahun bersama," tulis Ifan Seventeen pada keterangan foto.

"Yang kebetulan @mamadyllan dan @citra_monica hanya beda sehari ulang tahunnya. Mama 13 Feb, Citra di 14 Feb. Kebetulan aku dan papa Dylan juga memiliki tanggal lahir yang sama, sama-sama 16 Maret," sambungnya.

Dekatnya tanggal lahir antara Citra dan ibunda Dylan, diibaratkan Ifan sebagai sebuah pertanda yang diharapkannya akan menjadi sebuah hal baik.

Ia bahkan menegaskan bahwa Citra Monica kini hadir dalam kehidupannya bukanlah sebagai pengganti dari sosok Dylan Sahara.

"Well kalaupun itu pertanda, aku berdoa itu adalah pertanda baik dariNya. Sekali lagi ini bukan menggantikan, tapi membuka lembaran baru sebagai ucapan rasa syukur masih diberikan nikmat hidup oleh sang maha pencipta," paparnya.

"Masa lalu tak pernah ada yang akan terlupakan, tapi akan aku bawa sebagai bentuk perjalanan hidup yang menjadikanku manusia seperti sekarang Sayang @citra_monica meet my family, your new family, our lovely family @mamadyllan @luhurkusuma @vikameiliasari @nickolas_sendy @friscaayu," pungkasnya.