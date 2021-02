JAKARTA - Tujuh bulan mendekam di penjara lantaran kasus narkoba, Catherine Wilson kini sudah mulai bisa menghirup udara bebas sejak 13 Februari 2021 kemarin.

Setelah puas melepas rasa rindu dengan keluarga, wanita yang akrab disapa Keket ini juga sudah mulai tampil di televisi sebagai seorang bintang tamu.

Selama mendekam di balik jeruji besi, Keket sempat di sebut mulai mendalami agama dan tampil lebih religius lagi.

Bahkan baru-baru ini, bintang film Cinta Silver itu terlihat mengunggah potret dirinya mengenakan mukena sambil tersenyum menghadap ke arah kamera.

"GOD always with us," tulis Catherine pada keterangan foto.

Unggahan tersebut lantas ramai dikoemntari oleh para penggemarnya yang bahagia dengan perubahan dari wanita 39 tahun tersebut. Mereka bahkan berharap agar Keket bisa istiqomah untuk beribadah dan menutup auratnya.

"Masha Allah Smg kedapan nya LBH baik amin barakallah dan di limpahkan rejekinya amin barakallah," tulisdede_ribii. "MashaAllah tabarakallah, sehat selalu untuk kak @cathrinewilson dan keluarga semoga makin kusyu & istiqomah," tulis bebianarr. "Amiiin... Alhamdulillah ya Allah Seneng banget liat my idola ...sehat trs yah kak.....," tulis risha_icha93.