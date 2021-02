JAKARTA - Bakat menyanyi seorang Mahalini Raharja memang tidak diragukan lagi. Sejak selesai berkompetisi di Indonesian Idol Season X, namanya pun semakin dikenal orang. Untuk terus menjaga eksistensinya di dunia tarik suara, beberapa waktu lalu Mahalini Raharja membuat cover lagu dari salah satu band populer yaitu Ungu.

Bukan saja menyanyikan lagu Cinta Dalam Hati sendirian, dalam cover tersebut Mahalini Raharja juga berkolaborasi bersama musisi Yuka Tamada. Banyak followers yang mengucapkan rasa bangga terhadap Mahalini setelah mendengar cover lagu populer tersebut.

“Improvisasi lini yang paling ditunggu, kalo vocal dan feeling gak pernah bikin kecewa. Success for both of you,” ungkap akun dengan nama Athia Alifianisa.

Selain itu, akun fanbase Mahalini yaitu Mylinz Official juga sempat mengungkapkan rasa bangganya terhadap sang idola.

“Nyanyi pakai hati tuh gini ya bunds, yuk semua semangat streaming dan sharenya,” ungkap akun Mylinz Official.

Mau tau seperti apa cover Cinta Dalam Hati dari Ungu oleh Mahalini Raharja dan Yuka Tamada? Yuk tonton videonya di YouTube channel Mahalini Raharja Official sekarang!

