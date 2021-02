JAKARTA - Arya Saloka kini tengah menikmati kepopulerannya sebagai pemeran Aldebaran. Perannya sebagai sosok suami Andin (Amanda Manopo) yang dingin dan cuek di Ikatan Cinta sukses menghipnotis pemirsa.

Pria bernama lengkap Arya Saloka Yuda Prawira Surowilogo ini lahir di Denpasar, Bali pada 27 Juni 1991. Ia merupakan putra dari pasangan Hardono Surowilogo dan Murtiningsih.

Awalnya, Arya memutuskan mengambil job syuting di Jakarta saat liburan. Tetapi akhirnya dia memilih tak melanjutkan kuliahnya di Universitas Negeri Malang untuk lebih serius dengan dunia seni peran.

Arya mulai naik daun sejak memerankan karakter Guntoro di sinetron Get Married The Series 2 pada 2013. Namun, wajahnya sudah sering wara-wiri di FTV, sebelum itu, meski tak menjadi pemeran utama.

Berbagai FTV yang dibintang Arya diantaranya adalah Upik Abu Metropolitan (2011), Makhluk Termanis di Garut (2012), 3 Semprul Jadi Tentara (2013), dan Rebutan Hati si Cupu (2014).

Kariernya pun semakin bersinar. Selain FTV, Arya berkesempatan melebarkan sayap ke layar lebar. Ia membintangi film Night Bus (2017), Habibie & Ainun 3 (2019), dan Story of Kale: When Someone's in Love (2020).

Selain kemampuan akting, wajah rupawan Arya menjadi alasannya digemari masyarakat. Sayangnya, kaum hawa harus berlapang dada karena sang aktor sudah tak lajang lagi.

Arya menikahi Putri Anne, yang merupakan aktris sinetron, sejak 6 Agustus 2016. Pasangan ini telah dikaruniai seorang putra yang lucu bernama Ibrahim Jalal Ad Din Rumi.

