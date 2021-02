JAKARTA - Sejak bulan Januari hingga menjelang pertengahan bulan Februari 2021, tercatat lebih dari 1.200 video sudah terupload di RCTI+ untuk mengikuti ajang pencarian bakat online yang diadakan di fitur Home of Talent (HOT). Ribuan video berlomba untuk mendapatkan total hadiah Rp 75 juta untuk 2 talent search yang sedang berjalan, yakni Cover Song Competition RCTI Drama Series Theme Song Ikatan Cinta dan Show Your Talent.

Sinetron Ikatan Cinta yang rating setiap episodenya semakin tinggi, makin mempopulerkan theme songnya yaitu lagu berjudul Tanpa Batas Waktu. Lagu Tanpa Batas Waktu yang merupakan ciptaan dari Ade Govinda berhasil membius perasaan pendengarnya dan membuat pendengarnya semakin berlarut pada lirik-lirik penuh cinta. Melalui pantauan sosial media milik Ade Govinda, sang musisi mengajak seluruh penggemar lagu Tanpa Batas Waktu untuk mengupload cover lagu milik mereka ke aplikasi RCTI+ di fitur Home of Talent (HOT).

“Buat kalian yang punya bakat menyanyi, ikuti Cover Song Competition RCTI Drama Series Theme Song Ikatan Cinta, cover lagu ciptaan gue yang berjudul Tanpa Batas Waktu”. Upload videonya ke fitur Home of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+. Dapatkan total jutaan Rupiah. Aku tunggu video kalian semua, upload.. upload.. upload," ujar Ade Govinda.

Amanda Manopo selaku pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta juga ikut melakukan cover song pada lagu Tanpa Batas Waktu dan mendapatkan 10 juta views dalam waktu satu minggu. Arya Saloka selaku pemeran Aldebaran dalam sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo juga mengajak seluruh penggemar Ikatan Cinta untuk mengupload cover song Tanpa Batas Waktu ke aplikasi RCTI+ pada fitur Home of Talent (HOT).

“Punya bakat menyanyi? Ikuti Cover Song Competition RCTI Drama Series Theme Song Ikatan Cinta, cover lagu Tanpa Batas Waktu. Upload videonya ke fitur Home of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+. Dapatkan total jutaan rupiah. Kami tunggu video kamu” ujar mereka.

Sedangkan untuk online talent search berjudul Show Your Talent, peserta dapat mengupload apapun bakat yang dimiliki. Bakat menari, bernyanyi, vlogging, stand up comedy, apapun bakatnya bisa langsung upload di aplikasi RCTI+ pada fitur Home of Talent (HOT).

Seperti salah satunya seorang ventriloquist yang memiliki kemampuan memainkan suaranya hingga seolah-olah itu bukan suara dari mulutnya dan beraksi dengan memegang boneka yang mulutnya dapat digerak-gerakan bernama Nia dan Shiren. Shiren yang merupakan boneka dapat bernyanyi lagu Ninggal Tatu ciptaan Alm. Didi Kempot dengan sangat mahir menggunakan cengkok dangdut. Ada juga Alvin Geovino yang menceritakan tentang salah satu wisata di Bandung, yakni Tangkuban Perahu melalui lensa kamera. Alvin dengan travel vlognya, menunjukan keindahan Tangkuban Perahu yang merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif.

Dua pekan lalu, telah diumumkan 3 pemenang periode 1 yang mendapatkan vote paling banyak dan poin penilaian dari tim Home of Talent (HOT). Buat yang belum menang , masih banyak kesempatan karena Show Your Talent di periode ke 2 sudah dibuka hingga 8 Maret 2021.

Di periode ke-2 ini, akan ada 3 pemenang yang berhasil mendapatkan vote tertinggi sampai 8 maret 2021 dan akan diumumkan pada 10 Maret 2021 dengan total hadiah Rp7,5 juta.

Cara untuk mengikuti pencarian bakat dan mengupload videonya, sebagai berikut :

1. Download aplikasi RCTI+ di app store atau play store

2. Buka aplikasi RCTI+

3. Pilih fitur HOT

4. Pilih menu competition

5. Pilih kompetisi Show Your Talent

6. Baca syarat dan ketentuan

7. Pilih join untuk upload video

8. Share video yang telah diupload ke social media

9. Ajak teman untuk nonton dan vote videomu

Ikuti pencarian bakat online Home Of Talent (HOT) di aplikasi RCTI+ pada link ini (https://rcti.plus/competition), Dan download aplikasi RCTI+ di PlayStore untuk Android dan App Store untuk Ios untuk menikmati banyak konten seru.