JAKARTA - Amanda Manopo dibuat bingung dengan ulang seseorang yang memasang fotonya kemudian dijadikan iklan billboard.

Dalam foto tersebut, Amanda Manopo sedang dirangkul oleh seorang pria berkumis menggunakan pakaian pink putih.

Foto itu diketahui hasil editan seorang penggemar yang mengaku sebagai mantan kekasih Amanda dan sempat menghebohkan media sosial beberapa waktu lalu. Amanda yang penasaran, akhirnya memeriksa sendiri billboard tersebut.

Hal ini diketahui dari postingan sebuah video di Instagram pribadi kekasih Billy Syahputra itu. Dari dalam mobil, akhirnya Amanda berhasil menemukan billboard yang menampilkan wajahnya dengan pria tak dikenal itu.

"Guys ini aku mau on the way ke suatu tempat di mana banyak banget yang nge-dm aku atau ngetag di Insta Story, ada satu billboard yang masang foto aku sama cowok. Nah, aku lagi mau menuju kesana buat ngecek. Semoga ketemu ya," kata Amanda dalam video tersebut dikutip Sabtu (20/2).

Berdasarkan video yang dibagikan, diketahui pria yang memasang billboard itu bernama Bayu. Sementara itu, pemeran Andin dalam sinetron Ikatan Cinta itu pun mempertanyakan ada apa dengan pria tersebut.

"Oh ini toh billboard-nya. Ini orang kenapa ya? Nama Instagram-nya @bayu.seti41, bacanya satu atau wan sih? Aduh bingung deh," ujar Amanda.

Merasa tidak mengenal, lawan main Arya Saloka itu meminta pria tersebut untuk segera memberikan klarifikasi terkait billboard yang dipasang. Bahkan, Amanda tak segan-segan memberikan waktu 1 x 24 jam.

"Coba deh, kamu klarifikasi dulu, emang kita pernah foto bareng? Apa kita pernah ketemu? Apa pernah jadian? Aduh, jangan halu-halu deh! Mendingan aku tunggu saja klarifikasi 1 x 24 jamnya ya," tandasnya.

