LOS ANGELES - Cardi B merilis lagu baru bertajuk Up yang langsung menembus top 10 Billboard Hot 100 edisi Sabtu (20/2/2021). Sayangnya, Up harus puas menjadi runner up, gagal menggeser juara bertahan, Drivers License milik Olivia Rodrigo.

Meski hanya debut di posisi 2 Billboard Hot 100, Cardi B tetap puas dengan capaian Up. Apalagi lagu ini menambah daftar panjang single-singlenya yang debut di 10 besar Billboard Hot 100.

"Aku ingin berterima kasih kepada semua fans dan pendukungku. Ini sangat (berarti) besar bagiku. Aku ingin mengalahkan lagu soloku sebelumnya dan aku berhasil," kata Cardi Be melalui akun Twitternya pada 17 Februari lalu.

Melansir Billboard, Up menjadi lagu ke-9 Cardi yang debut di top 10 Billboard Hot. Selain itu, Up yang rilis 5 Februari lalu juga berjaya di kategori Digital Song Sales and Streaming Songs, Hot R&B/Hip-Hop Songs dan Hot Rap Songs.

Berikut daftar lengkap top 10 Billboard Hot 100 edisi 20 Februari 2021:

1. Olivia Rodrigo - Drivers License

2. Cardi B - uP

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. The Weeknd - Save Your Tears

5. 24kGoldn feat Iann Dior - Mood

6. Ariana Grande - 34+35

7. Chris Brown & Young Thug - Go Crazy

8. Dua Lipa feat DaBaby - Levitating

9. Ariana Grande - Positions

10. Pop Smoke - What You Know Bout Love

