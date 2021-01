LOS ANGELES - Kabar baik datang dari Cardi B. Sang rapper, menurut sumber dekatnya, tengah menggarap musik baru. Lagu itu, rencananya akan dirilis dalam waktu dekat.

Sumber itu juga membocorkan bahwa lagu baru ibu satu anak itu akan bernuansa ‘club’. “Lagu itu sangat penuh dengan energi,” ungkap sumber tersebut seperti dikutip dari Page Six, Selasa (26/1/2021).

Pelantun WAP tersebut, menurut sumber itu, tidak akan berkolaborasi dengan musisi lain dalam lagu itu. Detail terkait musik baru Cardi B tersebut, termasuk jadwal rilisnya masih dibahas.

Rencana perilisan musim baru memang sudah dibocorkan pemenang Grammy itu sejak Oktober 2020. Kala itu, lewat Twitter dia mengungkapkan, akan merilis album baru pada 2021.

Sebulan kemudian, Cardi B kembali berkicau, “Musik baruku akan keluar lebih cepat dari yang kalian bayangkan. Maksudku, album itu akan dirilis dalam waktu dekat.”

Pelantun Bodak Yellow itu kembali menegaskan rencana perilisan album barunya saat Live di Instagram, pada Desember 2020. “Kita membutuhkan musik baru. Dan tidak, albumku tidak akan keluar 9 bulan dari sekarang. Album itu akan dirilis dalam waktu dekat. OK.”

Tak hanya merilis album baru, Cardi B juga akan disibukkan dengan syuting film barunya pada tahun ini. Dia menjadi pemeran utama wanita film komedi produksi Paramount, Assisted Living.

Film itu diadaptasi dari naskah original penulis skenario serial This is Us, Kay Oyegun. Mengutip Digital Spy, Assisted Living berkisah tentang seorang penipu bernama Amber (Cardi B).

Saat melarikan diri dari kejaran polisi, Amber menyamar menjadi seorang perempuan tua dan bersembunyi di panti jompo. Proyek ini menjadi film pertama Cardi B berperan sebagai pemeran utama.*

