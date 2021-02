JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah berbahagia. Pasalnya, pasangan ini sama-sama merayakan ulang tahun di tanggal yang sama, 17 Februari.

Raffi yang lahir pada 17 Februari 1987 genap berusia usia 34 tahun. Sementara Nagita yang lahir pada 17 Februari 1988 kini berumur 33 tahun.

Ulang tahun kali ini semakin terasa spesial bagi artis asal Bandung, Jawa Barat itu lantaran Nagita memberikan kado. Tak tanggung-tanggung, perempuan yang akrab disapa Gigi itu memberikan motor vespa antik yang dihias dengan pita warna pink.

Hal ini diketahui dari postingan foto Raffi dan Nagita di Instagram pribadi mereka. Keduanya dan anak mereka, Rafathar Malik Ahmad, berfoto bersama dengan vespa tersebut. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah pasangan ini.

"Wah dapet surprise kado nihhh dari istri. Motor Antik dikasih dari istri cantik," tulis @raffinagita1717 dikutip Rabu (17/2/2021).

Pada foto yang dibagikan, presenter Dahsyat tersebut juga tak lupa menyertakan doa untuk istri tercinta. Raffi mendoakan Gigi selalu dalam lindungan Tuhan. Ia pun mengungkapkan perasaan cintanya kepada Gigi di akhir keterangan foto tersebut.

"Selamat ulang tahun juga ya istriku semoga selalu dilindungi Allah SWT. Love You So Much. 17 Februari," tambahnya.

Postingan ini langsung menarik perhatian netizen. Banyak yang memberikan komentar ucapan selamat ulang tahun untuk pasangan yang sudah menikah 7 tahun itu.

"Happy bdayyy ka @raffinagita1717," ucap netizen. "Barakallahu fii umrik aa Raffi & mbak Gigi," sambung netizen lainnya.

