LOS ANGELES - Kendall Jenner akhirnya terbuka perihal kehidupan asmaranya. Lewat Instagram pribadi, dia memamerkan foto mesranya bersama Devin Booker di Hari Valentine.

Mengutip ELLE, pada Senin (15/2/2021), dalam unggahan foto tersebut, terlihat Kendall Jenner dan Devin Booker tengah berpelukan di atas meja dapur. Itu adalah foto pertama yang diunggahnya setelah mereka saling tertutup terkait hubungannya.

Aktris Keeping Up With The Kardashian tersebut dikenal sangat tertutup tentang kehidupan cintanya. Pada awal Februari, seorang sumber mengatakan kepada Entertainment Tonight, mereka masih berkencan dan keduanya sangat sederhana.

Kemudian unggahan tersebut muncul untuk mengonfirmasi kabar tersebut. “Tidak ada ekspektasi besar atau komitmen aneh dari mereka. Mereka semakin dekat, tetapi jadwal Kendall sangat sibuk sehingga Devin sangat memahami itu,” kata seorang sumber.

Pada Agustus 2020, seorang sumber mengatakan kepada Us Weekly, hubungan Kendall Jenner dan pebasket NBA itu tidak serius, “Mereka sedang berpacaran, tapi tidak untuk ke jenjang yang lebih serius.”

Menurut sumber tersebut, ketidakseriusannya itu karena Kendall Jenner terlihat beberapa kali berbicara dengan pria yang berbeda. Keduanya sepertinya telah menghabiskan waktu bersama selama setahun terakhir ini.

Sebelumnya, Kendall Jenner dan Devin Booker terlihat menghabiskan waktu bersama saat keduanya melakukan trip dari Los Angeles ke Arizona pada April 2020. Mereka juga terlihat menikmati PDA di pantai pada Agustus 2020.

