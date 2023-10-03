LOS ANGELES - Kendall Jenner ternyata takut memiliki anak. Kondisi ini cukup berbeda dengan sang adik, Kylie Jenner, yang kini sudah punya dua buah hati.
Melansir ENews, Selasa (3/10/2023), Kendall mengaku mengalami kecemasan, termasuk soal memiliki keluarga. Masalah kecemasan itu juga jadi faktor mengapa dirinya takut mempunyai anak.
“Ya, akhir-akhir ini aku merasa sangat buruk. Itu salah satu alasan mengapa aku sebenarnya takut untuk memiliki anak,” ungkap Kendall.
Kendall mengungkapkan bahwa perjuangannya yang lama melawan kecemasan adalah salah satu faktor yang membuatnya ragu untuk punya keturunan. Meski demikian, perempuan 27 tahun ini tetap ingin menjalin hubungan dengan seseorang.