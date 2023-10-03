Kendall Jenner Ternyata Takut Punya Anak, Kenapa?

LOS ANGELES - Kendall Jenner ternyata takut memiliki anak. Kondisi ini cukup berbeda dengan sang adik, Kylie Jenner, yang kini sudah punya dua buah hati.

Melansir ENews, Selasa (3/10/2023), Kendall mengaku mengalami kecemasan, termasuk soal memiliki keluarga. Masalah kecemasan itu juga jadi faktor mengapa dirinya takut mempunyai anak.

“Ya, akhir-akhir ini aku merasa sangat buruk. Itu salah satu alasan mengapa aku sebenarnya takut untuk memiliki anak,” ungkap Kendall.

BACA JUGA:

Kendall mengungkapkan bahwa perjuangannya yang lama melawan kecemasan adalah salah satu faktor yang membuatnya ragu untuk punya keturunan. Meski demikian, perempuan 27 tahun ini tetap ingin menjalin hubungan dengan seseorang.