SEOUL - D.O EXO telah memilih proyek akting terbarunya setelah merampungkan masa wajib militer (wamil) pada 25 Januari silam. Dia akan membintangi remake film Taiwan 2008, Secret.

Mengutip Soompi, Senin (15/2/2021), Secret merupakan film fantasi-romantis yang bercerita tentang seorang pianis berbakat. Pianis tersebut pindah ke sekolah baru dan bertemu seorang perempuan yang memainkan nada misterius di ruang latihan musik.

D.O EXO didapuk untuk memerankan tokoh utama, yang versi Taiwannya diperankan oleh Jay Chou. Sementara pemeran utama perempuan akan dipilih melalui audisi.

Film Secret versi Korea ini akan digawangi Seo Yoo Min, sutradara di balik film Happiness, April Snow, You Call it Passion, dan film yang belum tayang, Memories of Tomorrow.

D.O EXO saat ini tengah disibukkan dengan syuting film terbarunya, The Moon. Sementara itu, Secret dijadwalkan akan memulai proses produksi pada semester 2 tahun ini.

