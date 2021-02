JAKARTA – Bulan Februari masih identik dengan bulan penuh cinta untuk menyambut momen Hari Kasih Sayang atau yang dikenal juga dengan Hari Valentine yang diperingati setiap tanggal 14 Februari. Jika biasanya Valentine dirayakan dengan memberikan hadiah berupa cokelat atau bunga kepada orang terkasih, Vision+ punya daftar tayangan yang bisa dinikmati secara gratis khusus untuk para Villenials (sebutan untuk pengguna Vision+) tersayang.

Memiliki lebih dari 70 channel lokal, internasional, dan premium, serta menghadirkan lebih dari 6.000 jam library content yang hits mulai dari film, serial, hingga original series, Vision+ juga turut merayakan momen Hari Kasih Sayang sedunia dengan 14 judul FTV dan film lokal bergenre romantis yang bisa ditonton secara gratis hanya di tanggal 14 Februari 2021.

Yang pertama, ada kisah cinta gurih manis antara Bunga Citra Lestari dengan mendiang suaminya Ashraf Sinclair dalam film Saus Kacang. Menceritakan tentang cinta yang muncul antara Dewi, seorang koki hotel bintang 5 di Bali dan Fredo, seorang turis Malaysia yang rewel saat keduanya tak sengaja melanggar peraturan saat Nyepi.

Beralih ke film televisi atau FTV, ada kisah antara aktor kawakan Reza Rahardian bersama dengan Laura Basuki yang menjadi gadis pujaannya dalam FTV berjudul Cinta Not For Sale. Percintaan keduanya yang berasal dari latar belakang yang berbeda membuktikan bahwa yang namanya cinta itu harus tulus, bukan untuk diperjualbelikan.

Selanjutnya ada film yang tak kalah romantisnya dari Dian Sastrowardoyo dan Lukman Sardi yang melakoni peran sebagai pasangan suami istri di film 7/24. Aktifitas pekerjaan yang terlalu sibuk membuat pasangan ini jarang bertemu, hingga suatu saat keduanya harus berbagi ruangan yang sama saat dirawat di rumah sakit dan membuka satu persatu rahasia yang mereka simpan selama ini.

Pembahasan mengenai hubungan laki-laki dan perempuan memang tidak akan ada habisnya, seperti yang tertuang pada film Mars VS Venus (Part Cowok) dan Mars VS Venus (Part Cewek). Pemandangan perkembangan hubungan pasangan kekasih Ge Pamungkas dan Pamela Bowie mulai dari pedekate hingga mau melamar pun sangat menarik untuk disimak.

Lalu ada juga kisah cinta segitiga antara Gadis (Agatha Chelsea), Vino (Maxime Bouttier) dan Bagas (Billy Davidson) dalam film Meet Me After Sunset. Gadis yang memiliki penyakit langka dan hanya bisa keluar rumah setelah matahari tenggelam ini terjebak antara dua pilihan yang membingungkan antara sang sahabat yang mengenalnya sejak lama serta sosok anak baru yang sangat perhatian.

Selain film dan FTV yang membuat hanyut dalam kisah percintaannya yang manis dan unik, Vision+ juga menghadirkan sederetan judul seru lainnya dan dibintangi oleh artis terkenal mulai dari Raffi Ahmad hingga Jessica Iskandar seperti Angkotku Berhenti di Kamu, Superstar Ndeso, Rama Untuk Shinta, (Masih) Me vs Mami, Abang Sate Pengkolan Masjid, Be My Valentine Siti Markonah, dan I Love U OB serta love-hate relationship antara ibu dan putrinya dalam film Me VS Mami.

Semua tayangan spesial Hari Valentine tersebut tentunya khusus disiapkan bagi pengguna yang ingin berbagi momen spesialnya bersama orang-orang tersayang. Ke-14 tayangan bergenre romantis ini bisa ditemukan dalam cluster Be My Villenials on Valentine’s Day pada aplikasi Vision+ dan dapat ditonton kapan saja dan di mana saja secara gratis pada Minggu, 14 Februari 2021.

Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store serta kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silahkan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter).