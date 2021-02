LOS ANGELES - Menemani Valentine tahun ini, Netflix merilis seri terakhir To All the Boys I've Loved Before. Film ke-3 yang berjudul To All the Boys: Always and Forever telah rilis pada 12 Februari lalu.

Lana Condor, pemeran tokoh utama Lara Jean tak percaya akhirnya bisa menyelesaikan penggarapan 3 film romantis fenomenal ini. Artis berdarah Asia-Amerika itu kini siap melangkah untuk proyek lain dan menanggalkan jubah Lara Jean.

"Ini adalah pengalaman yang sangat emosional, karena beberapa tahun ini adalah masa-masa naik dan turun terbaik dalam hidupku. Aku mencintai film ini, teman-temanku di film ini, ceritanya," kata Lana seperti dikutip dari New York Times, Minggu (14/2/2021).

"Jadi, mengetahui ini adalah terakhir kalinya aku di kamar, terakhir kalinya aku di sekolah (sebagai Lara Jean), semua hal yang kuhabiskan waktuku untuk itu selama 3 tahun terakhir, ini sangat emosional. Aku akan merindukan ini," lanjutnya.

To All the Boys: Always and Forever akan melanjutkan kisah cinta antara Lara Jean dan Peter Kavinsky di tahun terakhir mereka di sekolah. Ini adalah lanjutan sekaligus perjalanan terakhir setelah dua film pertama, To All the Boys I've Loved Before (2018) dan To All the Boys: P.S. I Still Love You (2020).

