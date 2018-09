LOS ANGELES – Film berjudul To All the Boys I’ve Loved Before yang ditayangkan di Netflix ini sudah tayang sejak Agustus lalu. Rupanya film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Jenny Han yang terbit pada tahun 2014 silam.

Sejak penayangannya, film ini mendapar respons positif dari para penonton lewat media sosial Instagram maupun Twitter. Film ini bercerita mengenai seorang remaja bernama Lara Jean (Lana Condor) yang memiliki hobi menulis surat cinta untuk cowok yang disuka.

(Baca Juga: Via Vallen vs Nella Kharisma di Puncak Tangga Lagu Dangdut)

(Baca Juga: Musisi Debby Nasution Tutup Usia, Meninggal saat Isi Pengajian)



Namun, Lara Jean yang tiba-tiba merasa hidupnya cukup memalukan karena suatu ketika surat yang ia simpan di suatu kotak tiba-tiba berada di tangan para mantan gebetannya. Tanpa diketahui mengapa dan bagaimana itu bisa terjadi pada surat yang sudah ia simpan baik-baik.

Film dengan genre ringan seperti romantic comedy ini tampaknya memiliki ketertarikan tersendiri di kalangan penikmatnya. Rupanya, banyak yang menyarankan film ini segera dilanjutkan karena ingin mengetahui kelanjutan cerita Lara Jean dengan Noah Centineo. Seperti saat wawancara yang dilakukan Noah Centineo yang diperankan Peter Kavinsky,

"Saya belum mendengar apa-apa, yang saya tahu adalah bahwa semua orang yang terlibat ingin pada sekuel ini. Saya benar-benar menginginkan sekuel ini! Saya berada di bawah alam semesta itu," katanya.

"Mungkin Peter bisa jatuh dari tumpuan? Mungkin dia bisa berubah menjadi orang yang tidak terlalu baik? Mungkin kita bisa menunjukkan dimensi kepada orang yang berbeda: bagaimana kita bisa menjadi pahlawan dalam suatu saat dan penjahat di tempat lain?” tuturnya.

Dalam wawancara baru-baru ini dengan Teen Vogue yang dilansir Okezone, Noah menceritakan bahwa dia benar-benar mengerti mengapa semua orang begitu terobsesi dengan Peter Kavinsky. "Dia ini orang yang peka, dan orang yang bisa melindungi, tapi siapa yang tahu caranya berhubungan dengan Anda menggunakan emosional dan mental," kata aktris itu.

Film ini sukses menyita banyak perhatian khususnya bagi para remaja di mana film ini juga bercerita mengenai seputar kehidupan remaja dan film ini juga dapat menyampaikan pesannya.

(aln)