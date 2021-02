LOS ANGELES - Kabar duka datang dari industri musik Amerika Serikat (AS). Salah satu pendiri grup vokal The Supremes, Mary Wilson meninggal dunia pada usia 76 tahun, Senin, 8 Februari 2021 di Las Vegas.

Melansir laman The Guardian, Selasa (9/2/2021) juru bicara Wilson mengungkapkan sang musisi meninggal dunia secara mendadak di kediamannya. Tidak ketahui secara pasti apa penyebab Wilson meninggal dunia.

Kabar tersebut juga sampai ke telinga pendiri label musik yang sebelumnya menaungi The Supremes, Motown, Berry Gordy. Dia mengaku terkejut dan sedih usai mendengar kabar duka itu.

"Aku sangat terkejut dan sedih mendengar kabar meninggalnya salah satu anggota utama keluarga Motown," katanya.

The Supremes selama ini memang dikenal sebagai "Sweethearts of Motown." Untuk diketahui, Wilson lahir di Greenville, Mississippi, pada 6 Maret 1944. Keluarganya pindah ke Chicago dan kemudian Detroit. Di sekolah dasar di Detroit, Wilson bertemu Florence Ballard saat menyanyi di acara pencarian bakat sekolah.

Pada tahun 1958, Ballard kemudian merekrut Wilson dan Diana Ross untuk membentuk grup musik Primettes. Pada bulan Januari 1961, mereka lalu menandatangani kontrak dengan Motown dengan syarat mengubah nama grup mereka hingga menjadi The Supremes.

Pada awalnya mereka gagal untuk membuat kesan di tangga lagu tetapi pada tahun 1964 versi Holland-Dozier-Holland's Where Did Our Love Go menduduki puncak tangga lagu AS dan mencapai posisi nomor 3 di Inggris.

Pada tahun 1966, album mereka Supremes A 'Go-Go menjadi rekaman pertama oleh grup wanita yang menduduki puncak tangga album AS. Mereka menjatuhkan Revolver The Beatles dari posisi No 1.

Nama grup sempat diganti menjadi Diana Ross & The Supremes pada 1964 karena Ross menjadi vokalis utamanya. Namun kemudian kembali diubah menjadi The Supremes setelah Ross keluar pada tahun 1970. Ross memilih berkarier solo dan posisinya digantikan oleh Jean Terrell. Setelah tahun 1972, formasi The Supremes terus berganti-ganti. Wilson menjadi satu-satunya anggota yang konsisten dari grup hingga bubar pada tahun 1977. Setelah perselisihan hukum dengan Motown, Wilson kembali menandatangani kontrak dengan label sebagai artis solo. Dia kembali menuai sukses pada 1986 ketika memoarnya, Dreamgirl: My Life as a Supreme, memecahkan rekor penjualan. Dia juga menikmati kesuksesan di teater musikal.