JAKARTA - Selebgram Salmafina Sunan kerap menjadi sorotan warganet. Kali ini perempuan 21 tersebut mengunggah foto kolase transformasi tubuhnya.

Foto disisi kiri menunjukkan lengan dan pahanya yang terlihat lebih besar. Selain itu foto tersebut juga memperlihatkan lemak di pahanya. Sementara, foto yang lain menunjukan tubuhnya yang lebih langsing.

"Orang yang sama, percaya diri yang sama, pola pikir yang berbeda. Dua setengah bulan yang lalu dan sekarang. Terimakasih @annissamunaf. Maafin siku kena cat tembok," tulis perempuan yang akrab disapa Alma tersebut di Instagram, Jumat (5/2/2021).

Melalui kolom komentar Alma juga menyampaikan berat badannya sekarang turun menjadi 59 kilogram dari 66-67 kilogrm. Tak sedikit juga warganet bagaimana mantan istri Taqy Malik tersebut berhasil menurunkan berat badannya.

"Al ngumpulin niat gimana sih pengen kayak gitu juga badannya," tanya salah satu warganet.

Alma pun kemudian menjawab rasa penasaran sang warganet. Dia awalnya mengaku lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersantai selama karantina mandiri di Bali. Hingga akhirnya tubuhnya pun semakin melebar. Dia juga mengaku sempat tidak percaya diri dengan tubuhnya.

"Terus mulai lah enggak percaya diri dan benci banget sama diri sendiri. Ada beberapa bulan aku enggak pernah posting badanku karena enggak percaya diri parah karena aku dulunya gila banget olahraga terus jadi gemuk semacam enggak terima gitu," katanya.

Alma pun percaya tubuhnya bisa kembali seperti semula. Namun awalnya dia mengira butuh waktu lama, ternyata dia bisa melihat kemajuan setelah dua bulan.

"Progress itulah yang bikin aku semangat untuk naik ke level progress yang lebih drastis," imbuhnya.

Beberapa dari warganet pun memuji kerja kerasnya. Mereka juga turut menyemangati anak pengacara Sunan Kalijaga tersebut.

"Wah hasil kerja keras yang tidak sia-sia," komentar salah satu warganet.

"Mau nangis bagus banget jadinya, Keep up the good work kak," imbuh yang lain.