JAKARTA - Tak mudah bagi Angela Gilsa menerima begitu saja kematian sang adik, Marco Panari. Walaupun sekarang sudah beda dunia, mantan kekasih Giorgino Abraham tersebut berharap masih bisa bertemu dengan almarhum dalam mimpi.

"I love you Marco and I miss you so much. Aku berharap banget marco bisa datang ke mimpiku," ungkap Angela dalam postingan Instagramnya pada 4 Februari 2021.

Dalam postingan tersebut, Angela berdiri membawa guci berisi abu Marco. Ia berniat menyimpan abu itu di kamar Marco di rumah mereka.

Baca Juga:

- Dugaan Penyebab Kematian Marco Panari

- Adik Angela Gilsha, Aktor Marco Panari Meninggal Dunia

"Sekarang adikku sudah jadi abu. Setidaknya bagian tubuh adikku sayang masih bisa berada di dekatku. Kita pulang ya marco. Nanti aku taruh kamu di kamar kamu. Kita bisa sama sama terus, sampai nanti kita bisa ketemu lagi," tulis Angela.

Marco Panari meninggal dunia pada 30 Januari lalu. Dugaan sementara, ia mengembuskan napas terakhir karena tersedak. Namun polisi hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil visum.

(LID)