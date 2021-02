JAKARTA - Sarah Azhari menjadi salah artis tanah air yang terpapar covid-19. Ia mengaku bingung lantaran sudah mematuhi protokol kesehatan.

Dalam unggahannya, wanita 43 tahun itu mengungkap bahwa virus tersebut sempat membuatnya panik dan cemas. Ia bahkan sempat mengaku bingung mengapa dirinya bisa terpapar virus tersebut, padahal ia sangat disiplin mematuhi protokol kesehatan untuk menjaga dirinya.

"Hai teman-teman, saya hanya ingin berbagi cerita; Baru- baru ini saya terpapar virus COVID-19, hal Ini sangat emosional bagi saya (panik, takut, cemas juga sedih yg mendalam Kenapa saya bisa tertular padahal selama ini saya sangat hati2 dan selalu di siplin mengikuti protokol kesehatan)," tulis Sarah pada keterangan foto.

Baca Juga: Disiplin Patuhi Protokol Kesehatan, Sarah Azhari Bingung Bisa Terpapar Covid-19

Saat terpapar corona, ibu dari Albany Ray ini mengaku sempat mengalami berbagai gejala yang umum dirasakan oleh para pejuang Covid-19. Kendati demikian, ia memilih untuk menjalani isolasi mandiri di rumah dan kini dirinya sudah dinyatakan sembuh dari Covid-19.

"Gejala yg saya miliki adalah batuk kering, demam, migrain, sakit kepala dan nyeri tubuh, sedikit sesak nafas (Walaupun setiap orang mengalami gejala berbeda). Saat tahu positive saya langsung isolasi dirumah, di test lagi dan diperiksa oleh dokter," jelasnya.

"Alhamdulillah saya sudah sembuh sekarang dan hasil test saya beberapa hari yg lalu hasilnya negative dan semoga 100 persen sembuh total (karena saya masih sedikit batuk) bantu doa ya, supaya batuk nya cepat hilang," lanjutnya.

Bersamaan dengan unggahannya, bintang film Daun di Atas Bantal ini kembali mengingatkan masyarakat untuk mempercayai bahwa Covid-19 benar adanya.

Bahkan, ia juga mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Saya hanya ingin mengingatkan juga bahwa covid 19 ini nyata dan serius, saya ingin kalian semua aman di luar sana, kenakan masker, cuci tangan setiap saat, siapkan semprotan disinfektan, tisu, pembersih tangan, dan patuhi semua protokol kesehatan. Be safe, be clean and stay healthy buat kalian semua. Aamiin YRA," tandasnya.