JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar baru-baru ini membagikan potret dirinya bersama sang putra, El Barack Alexander. Dalam foto tersebut, wanita yang akrab disapa Jedar ini tampak berpose sambil dipeluk erat oleh putra semata wayangnya.

Dalam keterangan foto, mantan tunangan Richard Kyle tersebut tampak mengucapkan rasa syukur atas kehadiran bocah 6 tahun itu dalam hidupnya.

Bahkan, ia menyebut El adalah tangan Tuhan yang membuat dirinya semakin kuat menjalani hidup.

Baca juga: Move On, Jessica Iskandar Minta Restu Anak untuk Pacari Brondong

"Tuhan baik banged titipin belahan jiwa seperti EL Barack, hidup mama selalu berwarna ada kamu. Mama belajar banyak saat menjadi ibumu," tulis Jessica Iskandar pada keterangan foto.

"Kamu adalah tangan Tuhan yang buat aku kuat dan percaya. I Love you EL so much to the moon and back!," sambungnya.

Unggahan bintang film Dealova itu sontak membuat netizen mendoakan kesehatan dari pasangan ibu dan anak tersebut. Mereka bahkan turut mendoakan agar Jedar bisa segera menemukan pendamping hidup yang terbaik.

"Jedar..biar gak beruntung soal pria,tapi ttp bertanggung jawab sama anaknya..kasi jempool 3," tulis mc160182. "Sehat dan bahagia terus ya kalian berdua kak jess dan el," tulis aulia.2389. "Semoga cepet dapat pasangan yang selalu takut akan Tuhan .Jesus Christ bless us," tulis indah_andata.