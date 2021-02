JAKARTA - Pasangan suami istri Guntur Triyoga dan Apristiyah Devita Ayu, saat ini tengah berbahagia. Pada Senin, 1 Februari 2021 kemarin, pasangan tersebut baru saja dikaruniai anak kembar berjenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Kabar bahagia tersebut diketahui lewat unggahan di akun Instagram milik Guntur pada Selasa, 2 Februari 2021 kemarin. Dalam unggahan foto di ruang operasi, pria 33 tahun ini mengabarkan bahwa kedua anak mereka baru saja lahir dan diberi nama Axelle dan Alexa.

"Segala Puji Bagi Allah SWT atas segala rahmat dan anugrahnya . Tanggal 01 February 2021 telah lahir Putra dan Putri kami. Selamat datang Axelle Dev Triyoga & Alexa Dev Triyoga (@galittletwins )," tulis Guntur pada keterangan foto.

"Terimakasih kepada Keluarga dan sahabat kami atas Do'a juga ucapan dalam kebahagiaan ini," sambungnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh sang istri melalui akun INstagramnya. Apris bahkan terlihat mengunggah foto dua bayi mereka yang mengenakan selimut berwarna putih.

"Hello World. Please Welcome, Axelle Dev Triyoga, Alexa Dev Triyoga. Love Apris & Guntur," tulisnya.

