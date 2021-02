JAKARTA - Penyanyi Nindy Ayunda telah resmi melayangkan gugatan percaraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 12 Januari 2021 lalu.

Dalam sidang perdana yang digelar 27 Januari 2021 kemarin, Nindy menyebut bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menjadi pemicu retaknya pernikahannya dengan Askara Parasady Harsono, yang dibina sejak 9 lalu.

Meski sempat mengalami kejadian kurang menyenangkan dalam rumah tangganya bersama Askara, pelantun Untuk Sahabat itu tampaknya enggan menyalahkan masa lalu.

Dalam unggahan fotonya baru-baru ini, ibu dua anak tersebut bahkan terlihat menyampaikan hal itu.

"Our past was never a mistake if you learned from it (Masa Lalumu tidak pernah salah jika kamu belajar sana sana)," tulis Nindy pada keterangan foto.

Unggahan wanita 32 tahun itu sontak menimbulkan beragam reaksi dari para netizen. Selain memuji kecantikan paras dari Nindy, mereka juga terlihat memberi semangat pada sahabat dari Ussy Sulistiawaty tersebut.

"Kita semua sayang mbu. Seneng bahagia lihat mbu bahagia," tulis regardchill. "Gra2 kasus ini sya jd sering liat vlognya romntis sih smga di beri jaln terbaik. Yg kuat ya mbu," tulis nita89rizkya. "Cantik banget, terus semangat dan bahagia mba nin.. @nindyparasadyharsono," tulis jea_jein.