JAKARTA - DJ Katty Butterfly buka suara terkait hubungannya dengan Aiman Ricky. Wanita asal Thailand tersebut mengungkap asmaranya dengan Aiman telah kandas.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Katty melalui unggahan di Youtube pribadinya. Dalam video berdurasi 12 menit tersebut, wanita 32 tahun itu mengaku ingin fokus terhadap anak dan mimpinya.

"Aku mau cerita dan jujur, sekarang aku mau benar-benar fokus anak aku. Dan, nomor dua itu aku mau fokus dengan job dan follow my dream semuanya," ungkap DJ Katty Butterfly, seperti dikutip pada Selasa (2/2/2021).

Baca Juga:

- Alasan Aiman Ricky Dekati DJ Katty Butterfly

- Kompak dengan Gisel, Michael Yukinobu Siap Hadir Olah TKP Video 19 Detik

"Jadi ya sudah kalau aku dan Aiman sekarang kita sudah bukan pacar lagi. Sekarang aku dan Aiman, aku mau just kita berteman," sambungnya.

Kendati putus, Katty mengaku tetap ingin bisa menjalin komunikasi dan berteman baik dengan Aiman. Katty juga berharap agar para penggemarnya bisa mendukung keputusan yang telah dipilih olehnya dan juga Aiman.

"Dan untuk teman-teman, netizen, tolong banget aku dan Aiman jadi teman, jadi family, selalu support. Support Aiman, support aku," jelas Katty.

"Jadi sekarang aku mau happy. Number one aku mau urusin anak yang terbaik, even apa pun aku mau coba yang terbaik. Nanti Dede mau sekolah. Number two, aku cinta Indonesia, aku mau sukses di Indonesia, aku mau follow my dream, aku suka akting, aku suka lucu-lucu, aku masih sama teman-teman," bebernya.