SEOUL - Yoo Seung Ho membuka peluang kembali berakting di layar kaca lewat drama baru KBS. Bintang Memorist itu kabarnya ditawari peran serial dengan judul sementara Thinking of the Moon When the Flower Blooms.

“Yoo Seung Ho mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut dan saat ini tengah mempertimbangkannya dengan sangat positif,” ujar agensi sang aktor, Story J Company, seperti dikutip dari Soompi, Senin (1/2/2021).

Thinking of the Moon When the Flower Blooms akan mengambil setting Joseon saat masa kerajaan tersebut menerapkan hukum larangan terkuat dalam sejarah mereka. Drama ini akan menggambarkan usaha masyarakat untuk membuktikan bahwa larangan itu bukanlah pilihan terbaik.

Apabila Yoo Seung Ho menerima tawaran tersebut, dia akan berperan sebagai Nam Young, seorang inspektur tampan yang meninggalkan kampung halamannya untuk sukses di Hanyang dan mengembalikan nama baik keluarganya. Selain tampan, Nam Young juga cerdas, pekerja keras.

Dalam ceritanya, Nam Young bertemu dengan Putra Mahkota dan seorang wanita penjual alkohol. Hidup ketiganya akhirnya saling berhubungan dan berujung dengan penemuan sebuah rahasia yang bisa membawa mereka pada kematian.

Thinking of the Moon When the Flower Blooms akan digarap oleh Hwang in Hyuk, sutradara di balik drama Doctor Prisoner. Dia akan berkolaborasi dengan penulis skenario Kim Joo Hee. KBS 2TV rencananya akan menayangkan drama ini pada semester 2 2021.

