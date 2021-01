JAKARTA - RCTI sebagai televisi pioneer awarding bekerjasama TikTok sebagai platform destinasi video singkat sukses menggelar TikTok Awards Indonesia 2020.

Acara yang diselenggarakan langsung dari salah satu studio tercanggih dan terbesar di Asia yakni Studio RCTI+, Kebon Jeruk malam tadi (30/1) merupakan ajang penghargaan bagi para kreator TikTok di Indonesia yang telah menghasilkan tayangan video singkat yang kreatif menghibur serta inspiratif bagi masyarakat luas sepanjang 2020.

Sebanyak 14 kategori telah diberikan yang terdiri dari 6 kategori Public Vote, di mana pemenang berdasarkan vote terbanyak masyarakat; dan 8 Kategori Judges Pick, di mana pemenang dalam kategori ini berdasarkan penilaian juri.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno yang hadir sekaligus menjadi juri dalam TikTok Awards Indonesia 2020 mengatakan TikTok adalah sebuah platform yang bisa digunakan sebagai alat untuk mengedukasi bukan hanya menghibur tapi juga memberikan informasi tentang destinasi pariwisata dan dari segi ekonomi kreatif ada profesi baru yaitu content creator. "Saya ingin mendorong agar ini dapat mencetak lapangan pekerjaan lebih banyak lagi mempromosikan destinasi wisata terbaik di Indonesia dan mendorong ekonomi kreatif," ujar Sandiaga Uno.

Sementara Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi adanya TikTok Awards Indonesia 2020 ini apalagi banyak kategori yang sifatnya mendidik. "Jadi ini pertama kali dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi para konten kreator yang mungkin akan menjadi kesempatan bagi mereka. Ada pandemi tapi tetap bisa melakukan sesuatu yang bisa memberikan karier bagi mereka," ungkapnya.

Chairwoman MNC Group Liliana Tanoesoedibjo menambahkan, ia melihat anak-anak muda kreatif dan melalui TikTok ini sangat baik. "Karena kreatif mereka bisa disalurkan. Menurut saya ini bagus sekali untuk dibuat tiktok awards karena kreatifitas mereka dihargai," imbuhnya

Sebelumnya belum pernah ada sebuah platform digital bersama media televisi membuat ajang penghargaan seperti TikTok Awards Indonesia 2020. Noersing selaku Managing Director RCTI dan Production Director 3 TV menyatakan, "Idenya kita garap bersama programming dan produksi, intinya adalah bagaimana dalam masa pandemi memberikan suatu wadah apalagi tiktok makin populer. Yang tadinya ada di aplikasi kita bawa ke panggung televisi."

Sederet artis papan atas Indonesia tampil sangat memukau dipanggung TikTok Awards Indonesia 2020. Mereka adalah Agnes Monica, Tiara, Marion Jola, Jessica Bunga, Fahmi Shahab, Weird Genius, Novia Bachmid, Tian Storm & Ever SLKR, Putih Abu Abu, Asyraf Jamal dan masih banyak lagi.

Panggung TikTok Awards Indonesia 2020 kehadiran pasangan suami istri fenomenal dalam sinetron Ikatan Cinta yakni Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nampak mereka juga memainkan salah satu konten TikTok yang sedang digemari masyarakat.

Sementara, Chef Arnold Poernomo menjadi salah satu yang sukses meraih penghargaan di ajang TikTok Awards Indonesia 2020 dalam kategori Celebrity Creator.

"Terima kasih kepada Tiktok dan semua pihak yang memasukan nama saya dalam nominasi dan kepada semua termasuk selebriti yang jadi nominasi dalam Tik Tok Awards ini,"ujar Chef Arnold ketika menerima penghargaan.

Inilah Pemenang TikTok Awards Indonesia 2020:

Musician Creator of The Year: Rizky Febian (@rizkyfbian)

Rising Star of The Year: Rensia Sanvira (@rensia_sanvira)

Best of Learning and Education: Tjokro Wimantara (@asahpolapikir)

Best of Lifestyle: Resep DEBM (@resep_debm)

Viral Song of The Year: Kopi Dangdut

Best of Technology: Aldo Agustino (@aldoagustino21)

Best of Comedy: Fadlan Halao (@fadlanhalao)

Best of Fitness and Wellness: Jumadil Musa (@jumadilmusa13)

Best of Gaming: Ferdian Saputra (@akuferdiann)

Best of Performers: Idgitaf (@idgitaf)

Popular Creator of The Year: Mega Dwi Cahyani (@cahyanirynn)

Celebrity Creator of The Year: Arnold Poernomo (@arnoldpo)

Best of Fashion and Beauty: Jharna Bhagwani (@jharnabhagwani)

Creator of The Year: Ibra Isman (@bukananakdapur).

Tonton kembali TikTok Awards Indonesia 2020 di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.