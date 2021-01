JAKARTA - Celine Evangelista terlihat mencurahkan perasaannya kepada Jennifer Jill. Celine tampak bersandar di bahu istri Ajun Perwira itu dengan wajah muram.

Dalam unggahan Insta Story Jennifer Jill belum lama ini, ia sempat memberikan wejangan kepada Celine Evangelista.

"Kenapa kamu? What's wrong with you, darling? (Kamu kenapa sayang?)" Ujar Jennifer.

Baca juga: Pernikahan Retak karena Celine Evangelista Berhijab, Ustadz Riza Muhammad Menjawab

Celine yang tengah bersandar kemudian menatap kamera. Meski tersenyum kecil, sorot kesedihan terlihat di wajahnya.

Perempuan 28 tahun itu tak menjawab pertanyaan Jennifer Dia hanya merengek dan menenggelamkan wajahnya di pelukan Jennifer.

"Si kecil, si kecil, aduh," ujar Jennifer seraya mengusap kepada Celine.

"Hope everything gonna be okay (Berharap semuanya baik-baik saja)" ujar Jennifer kepada Celine.

Celine Evangelista membenarkan bahwa pernikahannya dengan Stefan William tengah bermasalah. Hal itu diungkapkannya dalam YouTube Rio Motret pada 22 Januari lalu.

"Gue enggak munafik. Iya, memang gue ada problem dengan Stefan. Tapi kayaknya ini hanya kerikil kecil," ujar ibu empat anak itu.

(kem)