SEOUL - Kim Jong Kook memberi pernyataan mengejutkan saat tampil dalam episode terbaru program Red Cheeked Fresh Play. Dia membahas soal calon istrinya di masa depan.

Ketika Seo Jang Hoon menyinggung soal keuangannya, bintang Running Man itu mengaku, menabung dan berinvestasi agar kelak sang istri bisa menikmati jerih payahnya. “Istriku akan menggunakan semua uangku,” katanya.

Sepanjang 2020, karier Kim Jong Kook terbilang mentereng di dunia hiburan Korea Selatan. Tak hanya Running Man yang telah dibintanginya selama 7 tahun terakhir, dia juga tampil dalam berbagai program hiburan, seperti My Little Old Boy.

Kiprahnya itu bahkan membuatnya meraih Daesang (penghargaan utama) dalam SBS Entertainment Awards yang digelar pada 19 Desember silam. Sementara di dunia musik, Kim Jong Kook terakhir merilis lagu Forget Me Not pada 8 Desember 2020.

Dengan semua torehannya di industri hiburan tersebut, kekayaan Kim Jong Kook diperkirakan mencapai USD20 juta atau setara dengan Rp281,6 miliar.*

