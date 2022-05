SEOUL - Yoon Eun Hye dan Kim Jong Kook kembali diisukan berpacaran. Rumor itu bermula, ketika aktris Coffee Prince itu menyinggung tentang mantan kekasihnya dalam channel YouTube pribadinya, Eunhyelogin.

“Kebanyakan pria doyan chatting di awal hubungan. Namun mereka mulai menguranginya seiring berjalannya waktu. Jangan salahkan perempuan kalau mereka kecewa,” ujarnya dalam video itu, dikutip dari Soompi, Kamis (19/5/2022).

Eun Hye menambahkan, dia kerap menulis kembali pesan-pesan yang dikirim kekasihnya di sebuah buku kecil. Kemudian, dia memberikan buku itu kepada sang kekasih sehingga dia tak perlu mengirimkan pesan panjang seperti di awal pacaran.

“Dia pria yang baik. Dia meminta maaf, setelah melihat bagaimana pesan-pesan darinya semakin pendek dari waktu ke waktu,” ungkap aktris 37 tahun tersebut dalam lanjutan keterangannya.

Namun kemudian, video tersebut tiba-tiba raib dari channel YouTube sang aktris dan berujung rumor kalau dua bintang X-Man itu sebenarnya berpacaran. Hal ini didasarkan pada pernyataan Kim Jong Kook dalam program My Little Old Boy, pada Februari 2018.

Kala itu, bintang Running Man tersebut membahas soal mantan kekasihnya, setelah menemukan suratnya di loteng rumahnya. "Ada momen kekasihku menulis semua pesan yang pernah aku kirim padanya. Dia kerap memanggilku 'Prince'," katanya. Kim Jong Kook menambahkan, "Aku menyadari, pesan-pesanku menjadi semakin pendek seiring berjalannya waktu. Kemudian, aku hanya mengirimkan pesan berbunyi, 'Aku mau ke gym'." Yoon Eun Hye mengaku, mau tidak mau menghapus video tersebut karena ada kesalahan pada filenya. Pernyataan senada juga diungkapkan agensi sang aktris dalam keterangan resminya. Mereka menegaskan, tak ada kaitan video itu dengan Kim Jong Kook. "Ada masalah pada video itu, jadi kami hapus. Tak ada hubungannya dengan gosip asmara artis kami. Mungkin, itu hanya kebetulan," ungkap agensi Yoon Eun Hye tersebut.*