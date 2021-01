SEOUL - Aktor Hwang In Yeob dipastikan mengisi soundtrack drama True Beauty. Kabar itu dikonfirmasi oleh Bon Factory Worldwide selaku rumah produksi drama tersebut.

" Rencananya, OST yang akan dinyanyikan Hwang In Yeob itu akan dirilis pada 5 Februari 2021," ujar staf Bon Factory seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (30/1/2021).

Ini menjadi lagu OST pertama yang akan dinyanyikan Hwang In Yeob. Meski sebelumnya, dia sempat menyanyikan lagu Flower Pot milik Alex dan To You My Light dari Maktub dalam drama tersebut.

Hwang In Yeob berperan sebagai Han Seo Jun dalam drama populer, True Beauty. Karakter tersebut digambarkan sebagai siswa tampan yang galak dan kepribadian dingin.

Namun di balik sikapnya itu, Han Seo Jun berusaha menjadi anak berbakti dengan menjaga ibunya yang sakit dan berusaha melindungi adik perempuannya. Drama True Beauty rencananya akan menayangkan dua episode terakhir pada 3 dan 4 Februari 2021, pukul 22.30 KST.*