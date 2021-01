JAKARTA - Bunga Citra Lestari tak dapat menahan rindu pada mendiang suaminya Ashraf Sinclair. Ia pun mengunggah foto sang suami di media sosialnya diikuti kalimat manis.

Bunga membagikan unggahan kenangan di Instagram pada 31 Maret 2019. Terlihat sosok Ashraf yang mengenakan baju putih dan tengah tersenyum menatap kamera.

Tersemat kalimat manis yang ditulis Bunga dalam foto itu. Ia sekaligus menandai akun Instagram Ashraf.

"Somehow we just connected in a way that nobody understand (Entah bagaimana kami terhubung dengan cara yang tak dimengerti siapa pun)" tulis Bunga, dikutip pada Jumat (29/1/2021).

Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 karena serangan jantung. Ia dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat, pada hari yang sama.

Sang aktor meninggalkan Bunga dan putra semata wayang mereka, Noah Sinclair. Bintang Habibie & Ainun itu pun kerap mengungkapkan kerinduannya kepada sang suami lewat Instagram.

Enam bulan setelah kepergiannya, Bunga juga merilis lagu 12 Tahun Terindah, yang menggambarkan perasaannya selama berumah tangga dengan mendiang Ashraf.

(edh)