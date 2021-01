JAKARTA – Indra Bekti mengumumkan dirinya terpapar Covid-19. Indra memaparkan, dirinya terinveksi virus corona tanpa gejala.

Indra Bekti kini melakukan isolasi mandiri setelah berkonsultasi dengan dokter.

“This is it , it’s my turn 🙂 ya ini saatnya , ini giliranku. Allah sudah atur semuanya, kita tinggal menjalaninya dan berikhtiar mohon doanya teman temanku,” tulis Indra di akun Instagram pribadinya pada Jumat (29/1/2021).

Presenter multitalenta itu mengaku, terpapar positif Covid-19 sejak 26 Januari 2021. “Aku dinyatakan positive covid tanpa gejala dengan CT 20, mohon doanya agar cepat diberikan kesembuhan,” tulis Indra.

Unggahan foto Indra Bekti memakai masker lengkap dengan caption soal dirinya terpapar virus corona, langsung dibanjiri komentar dari netizen dan rekan-rekan sesama artis.

“GWS bekti,” tulis Feni Rose

“Semangat yak bektiiii... bawa happy ajah,” tulis Irfan Hakim.

“Gws .. Semangat ka,” tulis Cita Citata.

“Semangat kaka,” kata Donna Agnesia yang juga menjalani isolasi mandiri.

(kem)