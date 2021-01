SEOUL - Sublime Artist Agency, agensi mendiang Song Yoo Jung, melayangkan gugatan kepada YouTuber Kim dan pemilik channel YouTube Garo Sero Institute. Hal itu diumumkan agensi tersebut lewat keterangan resminya yang dirilis pada 28 Januari 2021.

“Belum lama ini kami mendaftarkan laporan polisi kepada yang bersangkutan di Kepolisian Seoul Songpa. Adapun tuduhannya adalah pencemaran nama baik atas mendiang dan agensi,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Allkpop, Jumat (29/1/2021).

Garo Sero Institute menurut Sublime, datang dan merekam prosesi pemakaman Song Yoo Jung tanpa persetujuan keluarga dan agensi. Channel YouTube itu dinilai menyebarkan rumor tentang sang aktris, yang membuat keluarga mendiang sedih.

Video berjudul ‘[Liputan Lapangan] Pemakaman Song Yoo Jung’ yang diunggah Garo Sero Institute pada 25 Januari 2021 itu, diketahui mendapat kritik pedas warganet. “Apakah kau merekam semua ini diam-diam?” ujar seorang warganet.

Warganet lainnya mengatakan, “Mengapa kau merekam semua ini tanpa persetujuan keluarga atau agensinya? Aku sangat marah dengan ini!” Kritik serupa juga datang dari warganet lainnya.

Baca juga: Agensi Konfirmasi Kematian Aktris Song Yoo Jung

Lainnya mengatakan, “Ketika langit terasa runtuh bagi keluarga karena kehilangan orang terkasih, kalian malah datang ke pemakamannya dan merekam semua ini tanpa persetujuan. Menayangkan video ini sungguh keputusan yang sangat menyedihkan.”

Mendiang mengembuskan napas terakhir pada 23 Januari 2021. Mengutip Allkpop, besar dugaan sang aktris meninggal dunia karena bunuh diri.

Song Yoo Jung memulai karier aktingnya lewat drama Golden Rainbow yang ditayangkan MBC pada 2013. Dia diketahui sempat membintangi drama lainnya, seperti School 2017, Tell Me Your Wish, hingga To My Name.*

Baca juga: Rachel Vennya Akui Pernikahan Bermasalah: Tak Semua Hal Sempurna