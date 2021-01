SEOUL - Sublime Artist Agency mengonfirmasi kabar duka terkait berpulangnya aktris Song Yoo Jung. Dia meninggal dunia di usia 26 tahun.

“Song Yoo Jung meninggal dunia pada 23 Januari 2021,” ujar agensi yang juga menaungi Jackson dan Youngjae ‘GOT7’ tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (25/1/2021).

Sayang, dalam keterangan resminya agensi itu tak mengungkapkan penyebab kematian sang aktris. Namun seperti telah dilaporkan sebelumnya, media lokal mengklaim aktris Golden Rainbow itu meninggal karena bunuh diri.

Sang aktris memulai karier aktingnya pada 2013, lewat drama MBC, Golden Rainbow. Dia juga tercatat pernah membintangi sederet drama, seperti School 2017, Make Your Wish, dan web drama Dear My Name.

Aktris 27 tahun itu juga pernah membintangi video klip lagu Goodbye Road milik boy group iKON. Dia bergabung dengan Sublime Artist Agency sejak 2019 dan lebih banyak berkecimpung sebagai model iklan kosmetik. Sementara itu, pemakaman Song Yoo Jung akan digelar pada 25 Januari 2021, pukul 13.30 KST atau jam 11.30 WIB.