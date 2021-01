JAKARTA - Pasangan suami istri, Syahrini dan Reino Barack, diketahui tengah menghabiskan momen liburan mereka di Jepang. Sejak 20 Desember lalu, pasangan berbahagia ini memilih untuk menghabiskan waktu menikmati kampung halaman mantan kekasih Luna Maya tersebut.

Selama berada di Jepang, Syahrini memang kerap terlihat membagikan potret dirinya bersama sang suami. Bahkan baru-baru ini, wanita 38 tahun itu juga mengunggah foto saat dirinya tengah digendong oleh sang suami di tengah hamparan salju.

Mengikuti unggahannya, pelantun Cintaku Kandas ini tampak menuliskan keterangan foto romantis yang menggambarkan betapa bahagianya dirinya bisa memiliki suami seperti Reino Barack. Bahkan menurutnya, sosok Reino adalah pria yang pertama kali membuatnya jatuh cinta begitu dalam.

"When I Started To Love You, I Realized That I’ve Never Loved Anyone Like This Before, #MyWonderfulHubby (Ketika aku mulai mencintaimu, aku sadar bahwa aku tidak pernah mencintai seseorang seperti ini sebelumnya)," tulis Syahrini pada keterangan foto.

Dalam unggahan tersebut, Syahrini juga sempat mengucapkan sebuah permintaan maaf pada sang suami. Merasa tak enak lantaran suaminya pasti merasa keberatan dengan bobot tubuhnya, kakak dari Aisyahrani itu menyebut bahwa usai menikah, bobot berat badannya naik 10 kg.

"Maaf sayang istri berat, Waktu single dua tahun lalu masih 48 Kg, sekarang 58 Kg !!!," tuturnya.

"Terima kasih sayang istri disuruh makan teruuussssss. Hhhmmm !!!," tandasnya.

