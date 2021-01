JAKARTA - Road to Kilau Raya (RTKR) berlangsung meriah malam tadi (26/1) untuk mengobati kerinduan para pemirsa setia MNCTV di rumah.

Acara yang disiarkan secara langsung dari Studio 8 MNC Studios ini dibuka dengan penampilan Ridho Rhoma dengan lagu Lets Have Fun Together. Sedangkan Via Vallen dan Vita Alvia membawakan lagu yang sedang trend di kalangan kreator TikTok.

Baca Juga:

Ridho Rhoma hingga Via Valen Buka Road To Kilau Raya Banyuwangi MNCTV

Rhoma Irama & Ridho Rhoma Siap Sapa Pemirsa Road to Kilau Raya Bayuwangi

Road to Kilau Raya sebelumnya selalu menyapa langsung penonton di kota-kota besar dan berhasil menggoyang tak kurang 50 ribu penonton yang hadir. Di tengah pandemi ini RTKR digelar dengan konsep baru dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tetap mampu menggoyang penonton di rumah.

Salah satu penampilan yang mendebarkan yakni penampilan Sacred Riana bersama Ridho Rhoma. Dalam segmen tersebut Ridho Rhoma hanya terdiam kaku melihat penampilan sang Sacred Riana.

Penampilan Sang Raja Dangdut Rhoma Irama membawakan sejumlah lagu andalannya bersama Soneta Grup membuat acara malam tadi nampak semakin meriah. Selain Rhoma Irama pun berduet dengan sang anak, Ridho Rhoma. Ridho mengaku walau sudah kesekian kalinya berduet dengan sang ayah, tetap kagum dengan kekompakan Soneta grup.

"Soneta grup sudah 50 tahun berkarya tapi tetap terjaga kualitasnya. Apalagi ada band, untuk menjaga kekompakan bukan hal yang mudah," imbuh Ridho.

Acara yang dipandu oleh Ruben Onsu, Vega Darwanti, Danang, Anwar Sanjaya, dan Wina KDI ini juga melibatkan artis artis jebolan KDI seperti Haviz KDI, Gitalia KDI dan Laila KDI. Nampak Gitalia KDI membawakan single teranyarnya dalam judul "Titik Terang"

Betrand Peto pun tak kalah ingin menunjukkan aksi bernyanyinya bersama dua jebolan KDI 2020, Wahid dan Haviz di atas panggung. Mereka membawakan lagu Kakak Main Salah, yang dipopulerkan Andi Lo Wil & Silent Open Up.

Suasana kedaerahan yang selalu menjadi ciri khas Road to Kilau Raya, tetap sangat terasa. Hal ini diungkapkan Ruben yang beberapa kali kesempatan menjadi Host di Road to Kilau Raya sebelum ini. "Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya biasanya kita diluar kota, sekarang cuma ada di studio namun tetap keren dengan suasana Banyuwangi. Segala suasana itu semuanya ada di panggung ini," tutup Ruben.

Nantikan kembali Road to Kilau Raya bulan depan di MNCTV. Tonton kembali Road to Kilau Raya Banyuwangi di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(aln)