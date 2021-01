SEOUL - Setelah Tale of the Nine Tailed merampungkan masa tayangnya, pada 3 Desember silam, Kim Bum kembali disibukkan dengan proyek barunya. Dia mulai syuting drama baru JTBC berjudul Law School.

Di tengah proses syuting, aktor 31 tahun tersebut mendapat kejutan manis dari dua sahabatnya: Lee Dong Wook dan Jo Bo Ah. Kedua aktor tersebut mengirimkan sebuah coffee truck untuk menyemangati aktor Boys Over Flower tersebut di lokasi syuting.

Lewat Instagram, Kim Bum memamerkan foto dirinya berpose di depan coffee truck pemberian Lee Dong Wook. Di dalamnya ada banner bertuliskan, “Selamat kepada Han Joon Hwi (karakter Kim Bum dalam Law School) yang diterima di Hanguk University Law School dengan nilai terbaik di kelasnya.”

Sementara pada banner lainnya, terdapat pesan dari Jo Bo Ah yang berbunyi, “Rang, nikmatilah kopi ini dan jangan mengacau di sana ya! Tolong jaga Sangbum (nama asli Kim Bum) dengan baik dan tetap kuat tim Law School. Dari Jo Bo Ah dan Lee Dong Wook.”

Banner terakhir pada coffee truck itu berisi semangat untuk tim produksi Law School. "Kami mendukung drama Law School dan karakter Joon Hwi yang diperankan aktor Kim Bum. Keberuntungan untuk baby fox kami, Kim Bum!" Atas kejutan manis kedua rekannya tersebut, Kim Bum pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Hyung (Lee Dong Wook) dan manusia (Jo Bo Ah) yang sangat aku rindukan. Pertama setelah beberapa waktu," ujarnya sebagai caption unggahan tersebut.*