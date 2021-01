SEOUL - House on Wheels kehilangan salah satu bintang utamanya. Variety show tvN itu tak akan dibintangi oleh Yeo Jin Goo di season terbarunya.

Menurut agensi, Yeo Jin Goo tak bisa bergabung di House on Wheels season 2 karena bentroknya jadwal syuting sang aktor dengan drama terbarunya.

"Yeo Jin Goo telah membuat keputusan yang tak terelakkan dengan mundur dari House on Wheels season 2 karena syuting drama barunya, Beyond Evil," ujar agensi kepada Star Today seperti dilansir Soompi, Selasa (26/1/2021).

Kini, tvN sedang mencari bintang lain untuk menjadi tandem Sung Dong Il dan Kim Hee Won yang telah dikonfirmasi kembali main di season 2. Kabarnya, Im Siwan diincar untuk menggantikan posisi Yeo Jin Goo.

"Dia mendapat tawaran itu dan sedang mempertimbangkannya," kata agensi Siwan terkait rumor yang beredar.

Jika menerima tawaran House on Wheels, maka ini akan menjadi variety show pertama member ZE:A tersebut setelah Law of the Jungle episode Micronesia pada 2014.

