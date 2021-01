SEOUL - Im Siwan dipastikan mengisi soundtrack drama Run On. Lagu ke-12 drama tersebut berjudul Me and You dan akan dirilis pada 27 Januari 2021, pukul 18.00 KST (16.00 WIB).

Tak hanya bernyanyi, Allkpop melaporkan, Siwan juga berperan sebagai penulis lirik lagu tersebut. Selain itu, Me and You menjadi single perdana personel boy group ZE:A tersebut dalam 4 tahun terakhir.

Sementara itu, idol 32 tahun asal Busan, Korea Selatan itu juga tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi musim kedua variety show tvN, House on Wheels.

“Im Siwan mendapat tawaran membintangi variety show tersebut dan saat ini tengah mempertimbangkannya,” ujar Plum A&C, agensi yang menaungi sang aktor seperti dikutip dari Soompi, Selasa (26/1/2021).

Tawaran itu menghampirinya ketika Yeo Jin Goo memutuskan mundur karena jadwal syuting yang bentrok dengan produksi drama barunya, Beyond Evil. Program House on Wheels memulai debutnya pada 2020 dengan tiga bintang utama: Sung Dong Il, Kim Hee Won, dan Yeo Jin Goo. Bersama bintang tamu, mereka traveling keliling Korea Selatan menggunakan rumah portable. Jika Im Siwan menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi variety show pertama yang dibintanginya setelah tampil di Law of the Jungle edisi Micronesia, pada Januari 2014.