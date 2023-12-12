Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cardi B Resmi Berpisah dari Offset

Andrean Pulungan , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |17:46 WIB
Cardi B Resmi Berpisah dari Offset
Cardi B resmi berpisah dari Offset. (Foto: Billboard)
LOS ANGELES - Rapper Cardi B mengaku telah berpisah dari sang suami, Offset. Dia mengungkapkan, selama ini terlalu takut untuk mengungkapkan fakta tersebut ke publik. 

Rumor perpisahan Cardi dan Offset bermula dari aksi saling unfollow di Instagram. “Aku resmi melajang. Selama ini aku selalu takut mengungkapkan hal ini ke seluruh dunia,” ujarnya saat Live Instagram, pada 11 Desember 2023. 

Cardi B mengaku, sempat maju mundur mengumumkan perpisahannya dengan personel grup duo Migos tersebut. Ibu dua anak itu menegaskan, siap memulai kehidupan baru pada tahun depan. 

“Aku siap memulai langkah baru di 2024. Entahlah. Aku sedikit penasaran akan seperti apa hidup baruku nanti. Dan ya, aku antusias banget,” kata sang rapper menambahkan. 

Cardi B resmi berpisah dari Offset. (Foto: Instagram/@iamcardib)

Halaman:
1 2
