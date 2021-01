JAKARTA - Mengawali tahun 2021 GTV tayangkan beragam program bernuansa #BagiBagiBahagia dan direspon positif oleh pemirsa Indonesia. Dampaknya sangat signifikan, pada pekan ke-3 bulan Januari ini, selama seminggu penuh GTV berhasil menempati posisi ke-5 teratas di antara televisi nasional di 11 kota besar di Indonesia. Bahkan pada hari Minggu kemarin, GTV mantap bertahan di posisi ke-5 dengan perolehan audience share 9.0 untuk target penonton di semua demografi. Artinya tayangan GTV semakin lekat di hati semua lapisan masyarakat dan semakin banyak tayangan GTV yang menjadi favorit pemirsa Indonesia.

GTV mengukuhkan diri sebagai Home Of Real Talents yang berperan aktif menggelar beragam ajang talent search. Rabu pekan lalu, Grand Final The Next Didi Kempot yang sukses melahirkan talenta muda asal kota Nganjuk, Mira akan menjadi ikon baru penyanyi pop jawa penerus cita – cita sang Legenda Didi Kempot dalam melestarikan jenis musik campur sari. Lanjut ke bulan Februari ini ajang talent search kebanggaan anak Indonesia, episode terbaru The Voice Kids Indonesia Season Ke-4 akan mulai tayang bersama para coaches kesayangan : Isyana Sarasvati, Rizky Febian, Yura Yunita dan Marcell Siahaan, are you ready kids?

Baca Juga:

Gilang Dirga Siap Bawa Keseruan Super Family 100 ke Rumah Kamu

Kain Batik Peninggalan Didi Kempot Jadi Simbol Lahirnya Juara The Next Didi Kempot

Ada banyak program baru menarik yang akan diluncurkan dalam beberapa pekan kedepan seiring dengan tema kampanye GTV #BagiBagiBahagia yang akan digulirkan sepanjang tahun ini. Sebuah pesan kampanye yang menjadi misi GTV dalam menyajikan seluruh program tayangannya, yakni membuat pemirsa Indonesia bahagia. Mulai 25 Januari, setiap Senin hingga Jumat pukul 18.00 WIB, ruang keluarga pemirsa Indonesia akan kembali menjadi tempat berkumpul yang penuh kegembiraan dengan hadirnya tayangan game show Super Family 100. Siap – siap menjawab semua pertanyaan Gilang Dirga host terbaru Super Family 100 yang super menghibur dan bakal #BagiBagiBahagia dengan aksi impersonate-nya!

Sebagai Home Of Reality, program baru GTV pada pekan berikutnya bercerita tentang keluarga pasangan penyanyi dan model bersama 2 anak mereka tersayang, program Keluarga Manja yang dibintangi Judika & Duma Riris tayang mulai 30 Januari. Dan kisah pasangan muda Citra Kirana & Rezky Aditya bersama bayinya yang menggemaskan, Kisah Kasih Ciki Rezky, tayang mulai 1 Februari.

Program reality yang tak kalah lucu dan seru yang wajib ditunggu adalah ASAL – Asli Atau Palsu, tayangan yang menampilkan wajah – wajah kontestan yang mirip bintang atau tokoh terkenal yang pastinya auto menghibur, tayang mulai 30 Januari.

Performa GTV yang terus stabil ditopang juga tayangan movie animasi Spongebob Squarepants direspons positif oleh pemirsa keluarga terutama untuk target kids dan female. Spongebob dan teman-temannya berhasil menjadi #temanbaik bagi anak Indonesia, yang setia menemani waktu senggang di sela-sela jam belajar mereka. Episode Spongebob Squarepants yang ditayangkan sejak beberapa bulan terakhir merupakan episode pilihan yang mengutamakan pesan-pesan safe for kids, sehingga anak – anak tetap senang dan ibunya pun merasa tenang.

Menemani pemirsa sekeluarga di waktu senggang, GTV menyajikan rangkaian tayangan informasi yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga saat berkumpul bersama, mulai dari informasi yang bertajuk peristiwa yang tren / kekinian hingga tayangan seputar peristiwa yang bernuansa misteri yang dikemas dengan cara bertutur ala cerita fiksi. Tayangan Kisah Viral dan Legenda Sang Penunggu performanya semakin menguat di jam prime time dan menjadi momen keluarga saat quality time.

Managing Director GTV Valencia Tanoesoedibjo bersyukur atas sambutan pemirsa terhadap program-progam spesial dan program baru GTV, “Dukungan pemirsa adalah semangat bagi kami mempersembahkan yang terbaik untuk pemirsa di rumah. Nantikan program special dan program baru GTV yang sangat layak ditunggu dan seiring dengan tema kampanye GTV #BagiBagiBahagia yang akan digulirkan sepanjang tahun ini. Misi GTV dalam menyajikan seluruh program tayangannya, yakni membuat pemirsa Indonesia bahagia.," ujar Valencia.

Tahun ini GTV siap #BagiBagiBahagia untuk pemirsa dengan menayangkan program pilihan terbaik keluarga Indonesia. Siap bahagia bersama GTV? Semua tayangan GTV bisa kamu saksikan juga di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

(aln)