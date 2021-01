SEOUL - 9ato Entertainment merilis pernyataan resmi soal kondisi kesehatan Han So Hee setelah mengalami cedera di lokasi syuting drama Undercover.

Dalam keterangannya, agensi itu mengatakan, aktris The World of the Married itu mengalami luka ringan saat syuting adegan laga. Untuk sementara, dia berhenti syuting dan dipindahkan ke rumah sakit.

"Tim medis sudah memeriksa kondisi Han So Hee dan tak ada luka atau kondisi serius padanya. Hanya luka ringan. Karena tak ada syuting, maka dia beristirahat hari ini. Kondisinya stabil," ujar 9ato Entertainment seperti dikutip dari Allkpop, Minggu (24/1/2021).

Agensi tersebut memberikan klarifikasi kondisi Han So Hee setelah sang aktris dikabarkan mengalami sulit napas dan cedera pada tulang rusuknya saat syuting Undercover, pada 23 Januari 2021.

Sementara itu, drama Undercover dijadwalkan tayang di Netflix pada tahun ini. Dalam drama tersebut, Han So Hee berperan sebagai polisi yang menyamar untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya.*

(SIS)