LOS ANGELES - Musisi country Garth Brooks tampil di pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Joe Biden dan Kamala Harris di Gedung Capitol, Washington DC, 20 Januari 2021 waktu setempat.

Brooks tampil gagah dengan setelan jas hitam. Ia membawakan lagu rohani Kristen, Amazing Grace dengan penuh penghayatan sambil berinteraksi dengan para hadirin.

Suara merdu Brooks diakhiri dengan tepuk tangan meriah. S etelah selesai bernyanyi, Brooks tak lupa berjabat tangan dengan Biden, yang akan menjadi pemimpin baru negaranya.

Tampil di acara pelantikan presiden bukan hal baru bagi Brooks. Pria 58 tahun ini pernah hadir di pelantikan Barack Obama pada tahun 2009.

Selain Brooks, penyanyi ternama lainnya juga tampil di momen bersejarah itu. Lady Gaga dipercaya membawakan lagu kebangsaan AS, The Star Spangled Banner, dan Jennifer Lopez menyanyikan This Land is Your Land.

