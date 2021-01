LOS ANGELES - Garth Brooks tampil di upacara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021 waktu setempat. Bertempat di Capitol, Washington DC, penyanyi country tersebut membawakan Amazing Grace.

Usai penampilannya, Brooks dengan wajah sumringah memeluk orang-orang penting yang hadir dalam upacara pelantikan tersebut. Mantan Presiden Barack Obama, keluarga Clinton, hingga George W. Bush dipeluk oleh Brooks. Ia juga menyalami Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris.

Langkah Brooks ini langsung mendapat respons netizen. Warganet mengartikan pelukan pria 58 tahun dalam berbagai makna.

"Melihat Garth Brooks berlari kembali ke balkon untuk memeluk George Bush adalah salah satu hal terbaik yang kulihat setelah sekian lama," komentar @or15ak.

"Garth Brooks berkata, 'Aku tak akan melewatkan kesempatan memeluk 3 presiden dalam waktu 3 menit,'" tambah @kristarose143.

"Garth Brooks memeluk Obama dan Obama membalasnya dengan energi yang sama adalah hal yang kuperlukan untuk percaya lagi pada persatuan," sambung @AaronSeaney.

Sementara itu, tampil di acara pelantikan presiden bukan hal baru bagi Brooks. Pria 58 tahun ini pernah hadir di pelantikan Barack Obama pada tahun 2009.

Selain Brooks, penyanyi ternama lainnya juga tampil di momen bersejarah itu. Lady Gaga dipercaya membawakan lagu kebangsaan AS, The Star Spangled Banner, dan Jennifer Lopez menyanyikan This Land is Your Land.