JAKARTA - Mengawali tahun 2021 performa GTV hingga pekan ke 3 Januari ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Terbukti GTV berhasil menempati posisi ke 5 teratas di antara TV nasional di 11 kota besar di Indonesia. GTV pada hari Selasa kemarin (19/01/2021) meraih audience share sebesar 9.5 persen untuk target penonton semua demografi, meningkat 0.7 persen dari Selasa Minggu lalu.

Artinya tayangan GTV semakin lekat di hati masyarakat dan semakin banyak program GTV yang menjadi favorit pemirsa Indonesia.

Kembalinya tayangan movie animasi Spongebob Squarepants direspons positif oleh pemirsa keluarga terutama untuk target kids dan female. Spongebob dan teman-temannya berhasil menjadi #temanbaik baik anak Indonesia, yang setia menemani waktu senggang di sela-sela jam belajar mereka.

Episode Spongebob Squarepants yang ditayangkan sejak beberapa bulan terakhir merupakan episode pilihan yang mengutamakan pesan-pesan safe for kids, sehingga anak-anak tetap senang dan ibunya pun merasa tenang.

Menemani pemirsa sekeluarga di waktu senggang, GTV menyajikan rangkaian tayangan informasi yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga saat berkumpul bersama, mulai dari informasi yang betajuk peristiwa yang tren dan kekinian hingga tayangan seputar peristiwa yang bernuansa misteri yang dikemas dengan cara bertutur ala cerita fiksi. Tayangan Kisah Viral dan Legenda Sang Penunggu performanya semakin menguat di jam prime time dan menjadi momen keluarga saat quality time.

Penguatan performa program-program di atas berdampak positif pada line up program lainnya. Tayangan Obsesi performanya meningkat, diminati oleh para pemirsa female yang selalu kepo dengan kisah kehidupan para selebriti. Sedangkan tayangan keluarga yang didominasi oleh para pemirsa usia muda, The Next Didi Kempot sebuah ajang pencarian bakat menyanyi khusus genre musik pop jawa, tren performanya bergerak naik hingga jelang episode Grand Final yang akan digelar Rabu 20 Januari ini.

Managing Director GTV Valencia Tanoesoedibjo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemirsa dan berpesan ada banyak program menarik yang akan diluncurkan dalam beberapa pekan ke depan seiring dengan tema kampanye GTV #BagiBagiBahagia yang akan digulirkan sepanjang tahun ini.

"Sebuah pesan kampanye yang menjadi misi GTV dalam menyajikan seluruh program tayangannya, yakni membuat pemirsa Indonesia bahagia. Karena itu kami mengharapkan pemirsa selalu bersama kami," ujar Valencia.

Senin 25 Januari, ruang keluarga pemirsa Indonesia akan kembali menjadi tempat berkumpul yang penuh kegembiraan dengan hadirnya tayangan game show Super Family 100. Disusul dengan beberapa program reality pada pekan berikutnya yang bercerita tentang Kisah Kasih Ciki Rezky, dibintangi pasangan Citra Kirana & Rezky Aditya bersama bayinya yang menggemaskan, serta tayangan Keluarga Manja yang dibintangi Judika & Duma Riris bersama 2 anaknya yang lucu.

Program reality yang tak kalah lucu dan seru yang wajib ditunggu adalah ASAL – Asli Atau Palsu, tayangan yang menampilkan wajah – wajah kontestan yang mirip bintang atau tokoh terkenal yang pastinya auto menghibur.

Satu lagi yang pasti sudah ditunggu-tunggu pemirsa kelurga Indonesia, ajang pencarian bakat menyanyi kebanggaan anak Indonesia, The Voice Kids Indonesia akan kembali pada bulan Februari nanti bersama Coach kesayangan, Rizky Febian, Isyana Sarasvati, Yura Yunita dan Marcell Siahaan.

Tahun ini GTV siap #BagiBagiBahagia untuk pemirsa dengan menayangkan program pilihan terbaik keluarga Indonesia. Siap bahagia bersama GTV?