SEOUL - Youngjae telah menemukan rumah baru. Setelah keluar dari JYP Entertainment bersama 6 member GOT7 lain, Youngjae kini resmi menjadi artis Sublime Artist Agency.

Informasi tersebut diumumkan oleh Sublime Artist Agency pada Rabu (20/1/2021). Mereka berjanji akan mendukung Youngjae secara maksimal dari berbagai sisi.

"Kami senang Youngjae, artis multitalenta bergabung dengan kami. Kami akan memberikan dukungan tanpa akhir sehingga dia bisa mengeluarkan talentanya di berbagai bidang, termasuk musik," kata Sublime Artist Agency, seperti dilansir Soompi.

Dengan bergabung di Sublime Artist Agency, Youngjae bergabung dengan mantan seniornya di JYP Entertainment, Rain. Selain suami Kim Tae Hee tersebut, Sublime Artist Agency juga rumah bagi Hani EXID dan Hyomin T-ara.

Youngjae debut di industri hiburan sejak 2014 sebagai bagian dari GOT7. Tahun lalu, dia dikonfirmasi membintangi drama Netflix, I Wish the World Would End Tomorrow yang belum tayang hingga saat ini.

