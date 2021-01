SEOUL - Beberapa idol K-Pop wanita menuai sukses di luar grup mereka. Sebagian menjajal dunia akting dan meraih popularitas dalam bidang tersebut. Lainnya, memanfaatkan popularitas mereka dengan berbisnis dan berinvestasi.

Popularitas yang didapatkan dari kerja keras itu pada akhirnya menggemukkan pundi-pundi mereka. Maka tak heran para idol ini mampu memiliki aset melimpah, termasuk mengoleksi mobil mewah berharga fantastis.

Berikut lima idol K-Pop berparas menawan dengan tunggangan super mewah seperti dikutip dari Allkpop, pada Rabu (20/1/2021).

Yoona ‘SNSD’

Tak sekadar sukses sebagai idol K-Pop dan aktris, Yoona SNSD juga terbilang laris sebagai bintang iklan. Tak heran, jika kemudian aktris Hush tersebut dijuluki sebagai si Ratu Iklan.

Dari penghasilannya itu, Yoona bisa membeli Porsche Cayenne Coupe seharga KRW110 juta (Rp1,4 miliar) hingga KRW180 juta (Rp2,29 juta).

HyunA

Nama HyunA melejit sejak bergabung menjadi member grup Wonder Girls di bawah JYP Entertainment. Namun, dia kemudian hengkang dan bergabung dengan 4MINUTE, sebelum akhirnya sukses dengan karier solonya.

Dari karier bermusiknya itu, kekasih penyanyi Dawn memilih Cadillac Escalade sebagai tunggangannya. Mobil itu diketahui berbanderol KRW120 juta (Rp1,53 miliar) hingga KRW130 juta (Rp1,65 miliar).

Jessica Jung

Setelah meninggalkan SNSD, Jessica memilih lebih banyak berkarier di China. Di sana, dia membintangi beberap judul layar lebar dan fokus membesarkan bisnis fashion miliknya. Pada 2019, dia merilis Shine, salah satu novel karyanya yang masuk daftar Best Seller New York Times.

Kesuksesan Jessica Jung dalam berbagai bidang tersebut, tak hanya membuat dia semakin populer namun juga berlimpah materi. Untuk tunggangan, dia diketahui memiliki supercar Maserati Quattroporte senilai KRW160 juta (Rp2 miliar) hingga KRW240 juta (Rp3,06 miliar).

Bae Suzy

Mantan personel Miss A ini diprediksi mendulang pendapatan lebih dari KRW10 miliar atau setara Rp127 miliar dari total 14 kontrak kerja pada 2013. Selain berakting, Bae Suzy juga dikontrak beberapa perusahaan fashion hingga kosmetik ternama.

Dengan penghasilan itu, tak heran jika aktris StartUp ini menjadi salah satu idol terkaya. Dia bahkan memilih Porsche 911 seharga KRW140 juta (Rp1,78 miliar) sebagai tunggangan andalannya.

Hyomin T-ARA

Sejak kontrak T-ARA dengan agensi lama berakhir pada 2018, para personelnya lebih banyak fokus dengan kegiatan individu. Hyomin misalnya, lebih banyak berkecimpung di dunia akting, menjadi solois, dan berbisnis kosmetik.

Dia diketahui berkolaborasi dengan beberapa brand kosmetik besar untuk meluncurkan produk miliknya sendiri. Dari kesuksesan itu, Hyomin membeli mobil Lotus Evora 400 seharga KRW140 juta atau setara dengan Rp1,78 miliar.*

