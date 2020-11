JAKARTA - Jebolan The Voice Kids Indonesia Sabita Advani atau akrab disapa Saby siap bergelut di industri musik Indonesia lewat sebuah lagu bertajuk All Kinds of Hell.

Saat berlaga di ajang The Voice Kids Indonesia, Saby yang bergabung dengan Agnez Mo dan berhasil melaju hingga babak battle rounds.

Kini Saby bekerjasama dengan MD Musik Indonesia merilis single berjudul “All Kinds of Hell”. Single bergenre dark pop ini terinspirasi dari penyanyi seperti Lana Del Rey hingga Niki

Dengan lirik bahasa Inggris, lagu ini bercerita tentang seorang wanita yang tersakiti karena diselingkuhi padahal selama ini ia mencintai sepenuh hati.

"I’m so happy single pertamaku adalah lagu yang emang berdasarkan pengalaman pribadiku, dan enggak cuma inspirasi lagu ini. Tapi dari musiknya pun memang benar-benar aku hati-hati banget supaya bisa jadi karya yang sesuai yang aku bayangin. So this song means a lot for me!" ujar Saby belum lama ini.

Selama rekaman, penggarapan lagu ini dibantu oleh Yeshua Abraham, personel band Eclat dengan salah satu A&R ternama di Indonesia, Barry Maheswara, sebagai produser.

Saby berharap “All Kinds of Hell” dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

