SEOUL - Setelah Yoo Yeon Seok, Kyuhyun Super Junior kembali menggandeng aktor untuk membintangi single terbarunya, Moving On. Mereka adalah Gong Myung dan Chae Soo Bin.

Pada 18 Januari 2021, Kyuhyun membocorkan penampilan kedua aktor tersebut sebagai bintang video klipnya. Dalam foto still pertama, Gong Myung tampak menyapa Chae Soo Bin sambil memegang pundaknya.

Namun pada dua still lainnya, kedua aktor tersebut terlihat memasang ekspresi wajah sedih. Mengutip Allkpop, Selasa (19/1/2021), video klip lagu tersebut akan berkisah tentang sepasang kekasih yang memutuskan untuk berpisah.

Moving On merupakan single ketiga dari proyek ‘2021 PROJECT: Season’ yang dimulai sejak pertengahan 2020. Lagu ini remake dari single On The Last Day miliki penyanyi dan penulis lagu Hong Suk Min yang dirilis pada 2015.

Kyuhyun memulai ‘2021 PROJECT: Season’ dengan merilis Dreaming pada 23 Juli 2020. Lagu tersebut berkisah tentang bagaimana seseorang menjadi alasan bagi orang lain untuk terus bermimpi.

Kemudian pada 8 Oktober 2020, penyanyi 32 tahun itu meluncurkan lagu kedua bernuansa ballad tradisional Korea berjudul Daystar. Lirik lagu tersebut ditulis oleh Seo Ji Eun dan 1601 dan berkisah tentang mencintai seseorang yang sulit digapai. Sementara itu, Kyuhyun Super Junior akan melepas Moving On ke pasaran, pada 26 Januari 2021.*