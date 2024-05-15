Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kyuhyun Super Junior Banjir Pujian Usai Cover Lagu Sisa Rasa Milik Mahalini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |08:05 WIB
Kyuhyun Super Junior Banjir Pujian Usai Cover Lagu Sisa Rasa Milik Mahalini
Kyuhyun Super Junior cover lagu Mahalini (Foto: Instagram/gyuram88)
JAKARTA - Kyuhyun personel dari Super Junior mendadak menjadi perhatian usai melakukan cover lagu dari salah satu penyanyi hits Indonesia, Mahalini. Ya, pria asal Korea Selatan itu diketahui melakukan cover untuk lagu Sisa Rasa milik istri Rizky Febian hingga banjir pujian dari netizen.

Momen itu terlihat di kanal YouTube Kyuhyun yang menampilkan idol Korea ini membawakan lagu penyanyi Tanah Air itu.

Dalam video berdurasi 4 menit 17 detik ini, menampilkan Kyuhyun yang dengan fasih membawakan lagu Mahalini dengan bahasa Indonesia itu. Terlihat Kyuhyun menyanyikan lagu tersebut di studio rekaman dengan penuh penghayatan mendalam.

Suara merdu Kyuhyun pun sukses membius para penggemarnya. Penyanyi 36 tahun ini juga begitu mendalami setiap lirik dari lagu milik Mahalini tersebut.

Mahalini

Kyuhyun Super Junior cover lagu Mahalini (Foto: Instagram/gyuram88)


Melihat lagunya di-cover oleh bintang Korea, Kyuhyun Super Junior ini, Mahalini pun ikut bahagia dan bangga. Ia pun mengucapkan terima kasih pada Kyuhyun sudah membawakan lagunya dengan baik.

“Thank you,” tulis Mahalini di Insta Story-nya, @mahaliniraharja.

Momen Kyuhyun Super Junior berhasil membawakan lagu Sisa Rasa milik Mahalini sukses mengundang pujian dari netizen. Video tersebut sudah ditonton lebih dari 90 ribu kali di YouTube setelah satu hari dirilis.

