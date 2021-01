JAKARTA - Ari Lasso baru saja berulang tahun yang ke-48 pada 17 Januari 2021. Mantan vokalis Dewa 19 ini bahagia lantaran mendapatkan ucapan ulang tahun dari legenda Liverpool, John Barnes.

Sebagai informasi, Ari memang menggemari klub sepak bola asal Inggris itu. Ucapan tersebut diunggah Ari di laman Instagram pribadinya.

"Saya John Barnes dari Liverpool FC, Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ari Lasso, salah satu penyanyi top di Indonesia," ujar Barnes.

"Saya tahu kamu adalah penggemar setia Liverpool. So You'll never walk alone," sambungnya.

Ucapan singkat dari Barnes membuat Ari bahagia hingga meragukan hal itu nyata. Ia pun berterima kasih pada rekannya, Febry F Momor yang berjasa mengirimkan ucapan dari sang legenda sepak bola itu.

"Kayak mimpi rasanya dapat ucapan selamat ulang tahun dari John Barnes @liverpoolfc Legend! Thank you Bro @momor7 lu bisa aja bikin gue happy. YNWA," tulis Ari.

Unggahan Ari menuai komentar rekan selebritinya. Mereka turut mengucapkan selamat ulang tahun pada juri Indonesian Idol itu. "Selamat ulang tahun mas," komentar Rian D'Massiv. "HBD Cak, sehat, segar, waras," komentar Yoyo PADI.